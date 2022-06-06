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Путин назвал цель поставок Западом оружия Украине

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал «возней» решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений.

«Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

«Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — отметил Путин.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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