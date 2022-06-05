Половина россиян рассказало о вере Царство небесное

Подавляющее большинство россиян относят себя к православию, при этом только половина относит себя к религиозным людям, следует из результатов опроса «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Опрос показал, что 71% респондентов относят себя к православным, 5% — к мусульманам и еще около 3% к другим религиям (прежде всего к католицизму, протестантизму и буддизму). Еще 15% респондентов не относят себя ни к какому вероисповеданию и около 4% называют себя атеистами.

Около половины (53%) респондентов считают себя религиозными людьми: 9% — очень религиозными (что более-менее совпадает с числом тех, кто регулярно посещает религиозные службы), 44% — в какой-то мере религиозными. Треть определяют себя как не слишком религиозных, 16% — как совершенно нерелигиозных, говорится в исследовании

По данным опросов, устойчива вера в жизнь после смерти. К тому, что Царство небесное существует, также склоняется около половины респондентов (51%): 27% — уверены в этом, 24% считают, что оно скорее всего существует. 14% полагают, что оно скорее всего не существует, четверть не верят в него,

При этом религиозная вера соседствует с суевериями. Так, примерно одинаковы доли россиян, которые верят в «царство небесное» и «сглаз и порчу». Довольно часто (примерно в двух третях случаев) эти группы пересекаются между собой, говорится в исследовании.

Опрос проведен 21-27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.