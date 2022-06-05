НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Половина россиян рассказало о вере Царство небесное

Источник:
Sibnet.ru
251 4
Фото: © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Подавляющее большинство россиян относят себя к православию, при этом только половина относит себя к религиозным людям, следует из результатов опроса «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Опрос показал, что 71% респондентов относят себя к православным, 5% — к мусульманам и еще около 3% к другим религиям (прежде всего к католицизму, протестантизму и буддизму). Еще 15% респондентов не относят себя ни к какому вероисповеданию и около 4% называют себя атеистами.

Около половины (53%) респондентов считают себя религиозными людьми: 9% — очень религиозными (что более-менее совпадает с числом тех, кто регулярно посещает религиозные службы), 44% — в какой-то мере религиозными. Треть определяют себя как не слишком религиозных, 16% — как совершенно нерелигиозных, говорится в исследовании

По данным опросов, устойчива вера в жизнь после смерти. К тому, что Царство небесное существует, также склоняется около половины респондентов (51%): 27% — уверены в этом, 24% считают, что оно скорее всего существует. 14% полагают, что оно скорее всего не существует, четверть не верят в него,

При этом религиозная вера соседствует с суевериями. Так, примерно одинаковы доли россиян, которые верят в «царство небесное» и «сглаз и порчу». Довольно часто (примерно в двух третях случаев) эти группы пересекаются между собой, говорится в исследовании.

Опрос проведен 21-27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Еще по теме
Самую высокую в России статую Будды открыли в Туве
Вандалы разрушили буддийский памятник на Алтае
Шойгу предложил РПЦ канонизировать Суворова
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Снег в июне выпал в Томске
Обсуждение (4)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

ага. скажешь, что то поперек - этим же списком и посодют

Alhazred

Но тем не менее они лупят по Донецку. По гражданским объектам из РСЗО.

mosquito__2010

Ты когда мазаться начинаешь от своей трепотни ржать почему то всегда охота .

mosquito__2010

Рогули вы больны, но жизнь вас вылечит. Это будет проявляться в разных формах, но вылечит.