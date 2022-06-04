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Уровень углекислого газа в атмосфере превысил критический рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество удерживающего тепло углекислого газа в атмосфере превысило критический порог, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ведущая станция мониторинга в Гавайи показала в среднем 421 часть на миллион углекислого газа в мае, в этот месяц «парниковый» газ, который непосредственно влияет на климат, достигает своего годового максимума.

Между тем до промышленной революции в конце 19-го века уровень углекислого газа составлял 280 частей на миллион. В настоящее время уровни газа непрерывно растут, что через какое-то время может превратить планету в гигантскую теплицу.

Промышленные выбросы углекислого газа происходят от сжигания угля, нефти и газа. Ежегодно в мире выбрасывается в воздух около 10 миллиардов метрических тонн углерода, большая часть которого поглощается океанами и растениями.

Замедление из-за пандемии немного сократило глобальные выбросы углерода в 2020 году, но в прошлом году они восстановились. При этом без поглощения углекислый газ остается в атмосфере от сотен до тысячи лет.

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Топ комментариев

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....