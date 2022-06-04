Опубликовано изображение Lada Vesta для спецслужб

Изображения обновленных седана и универсала Lada Vesta для спецслужб были опубликованы в базе «Росстандарта».

На них представлены автомобили с нанесенными на кузова стандартными цветографическими схемами ДПС, Росгвардии, полиции, военной полиции и военной автоинспекции.

Отмечается, что для нужд спецслужб будут выпускаться Lada Vesta в кузовах «седан» и «универсал». Машины оснастят бензиновыми двигателями 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 145 лошадиных сил соответственно.

Фото: © «Росстандарт»

В стандартное оснащение автомобилей будет входить сигнально-громкоговорящее устройство, система видеонаблюдения, радиостанция, аппаратура спутниковой навигации.