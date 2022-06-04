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Опубликовано изображение Lada Vesta для спецслужб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба управления Росгвардии по Новосибирской области

Изображения обновленных седана и универсала Lada Vesta для спецслужб были опубликованы в базе «Росстандарта».

На них представлены автомобили с нанесенными на кузова стандартными цветографическими схемами ДПС, Росгвардии, полиции, военной полиции и военной автоинспекции.

Отмечается, что для нужд спецслужб будут выпускаться Lada Vesta в кузовах «седан» и «универсал». Машины оснастят бензиновыми двигателями 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 145 лошадиных сил соответственно.

Фото: © «Росстандарт»

В стандартное оснащение автомобилей будет входить сигнально-громкоговорящее устройство, система видеонаблюдения, радиостанция, аппаратура спутниковой навигации.

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Топ комментариев

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....