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Сеть отелей Marriott покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © marriott.com

Marriott International, управляющая сетью отелей Marriott, приостанавливает всю операционную деятельность на территории России, сообщается на сайте компании.

«Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке», — говорится в сообщении.

Всего сеть Marriott International в России насчитывает более 20 отелей, она присутствовала на российском рынке 25 лет. Компания работает над обеспечением трудоустройства сотрудников.

В начале марта компании Hilton и Hyatt, которые управляют отелями высшего класса, приостановили деятельность в России. Также работу приостановили сервисы бронирования жилья и отелей Booking и Airbnb.

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