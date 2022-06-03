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Грузовик «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции «Роскосмоса». Ранее в пятницу грузовик стартовал с космодрома Байконур.

Корабль пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, на его борту топливо, вода, сжатый азот, продовольствие, а также почти полторы тонны различного оборудования и материалов.

В частности, грузовик доставил на орбиту бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля.

Корабль пробудет на орбите примерно 256 суток, после чего будет затоплен в океане вместе с перенесенным в грузовой модуль мусором.

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urbasik

Мао Дзэ Дун в 1964 году писал: "К власти в СССР после 1953 года пришли националисты и карьеристы, взяточники....

Asd10

Надо родственнику показательно врезать так, что бы соседи на веки вечные обделались?

kygear

Феодализм везде как и предупреждал Мао Цзедун

mosquito__2010

Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?