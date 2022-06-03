Грузовик «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к МКС

Фото: © Роскосмос
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции «Роскосмоса». Ранее в пятницу грузовик стартовал с космодрома Байконур.
Корабль пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, на его борту топливо, вода, сжатый азот, продовольствие, а также почти полторы тонны различного оборудования и материалов.
В частности, грузовик доставил на орбиту бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля.
Корабль пробудет на орбите примерно 256 суток, после чего будет затоплен в океане вместе с перенесенным в грузовой модуль мусором.
urbasikМао Дзэ Дун в 1964 году писал: "К власти в СССР после 1953 года пришли националисты и карьеристы, взяточники....
Asd10Надо родственнику показательно врезать так, что бы соседи на веки вечные обделались?
kygearФеодализм везде как и предупреждал Мао Цзедун
mosquito__2010Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?