Грузовик «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20» успешно пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции «Роскосмоса». Ранее в пятницу грузовик стартовал с космодрома Байконур.

Корабль пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, на его борту топливо, вода, сжатый азот, продовольствие, а также почти полторы тонны различного оборудования и материалов.

В частности, грузовик доставил на орбиту бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля.

Корабль пробудет на орбите примерно 256 суток, после чего будет затоплен в океане вместе с перенесенным в грузовой модуль мусором.