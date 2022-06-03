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Мари Краймбрери взяла уроки вокала у Долиной

Источник:
Sibnet.ru
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Краймбрери берет урок вокала у Долиной
Фото: © кадр из видео

Певица Мари Краймбрери, известная хитами «Amore» и «Океан», взяла уроки вокала у Ларисы Долиной. Видео с занятия народная артистка опубликовала в телеграм-канале.

Краймбрери на занятии сделала распевку, поработала с дыханием. Также Долина посоветовала молодой певице пить воду во время концертов, и послушала песню «Самолет», которая ей очень понравилась.

«Ты востребована. Значит людям ты нужна. Они просто так не будут ходить на концерты. А если мы еще подтянем твой вокал, то это вообще будет зашибись», — сказала Долина после занятия Краймбрери.

У Краймбрери нет музыкального образования. В детстве она занималась хореографией и писала стихи. Когда девушка прославилась как певица, в своих интервью она много раз говорила, что сама пишет музыку к трекам, наугад подбирая мелодию.

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