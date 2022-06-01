Силовики и коллекторы получат доступ к телефонам россиян

Сотрудники силовых структур и коллекторы в скором времени получат доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи. Сейчас она предназначается только для банков и платежных систем.

Инициатором изменений стал Центробанк, соответствующий документ уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет «Коммерсантъ». Основная задача системы — идентификация потребителей финансовых услуг в кредитных учреждениях посредством телефонного номера.

Номер телефона в системе является идентификатором гражданина как потребителя финансовых услуг. Доступ к данным по умолчанию имеют Центробанк, Росфинмониторинг, кредитные учреждения и операторы платежных систем.

Поправки предусматривают, что этот список будет расширен за счет внесения в него силовых структур, коллекторов, бюро кредитных историй. Доступ к базе панируется предоставлять на платной основе.