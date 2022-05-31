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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Заминированный фургон с телами 152 боевиков нашли в «Азовстали»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chad Nagle / CC BY 2.0

Российские военные нашли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе заминированный фургон с телами 152 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования "Азов" (запрещен в России и признан экстремистским), российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон», — сказал генерал.

В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Саперы заметили там четыре мины, установленные под телами погибших украинских военных. Общей массы взрывчатки хватило бы, чтобы уничтожить все тела, отметил Конашенков.

По его словам, целью провокации было обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел, а также не допустить их вывоза для передачи родственникам.

Российская сторона намерена в ближайшее время передать обнаруженные на территории комбината тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины, сообщил генерал.

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nicollaich

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Alhazred

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