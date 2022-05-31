АвтоВАЗ начнет сбор упрощенной Lada ускоренными темпами

Выпуск упрощенной Lada Granta будет идти в две смены по восемь часов, при оптимистичном сценарии в июне с конвейера может сойти 10 тысяч машин.

Производство «ободранных» Lada Granta стартует 6 июня, сообщил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По оптимистичному сценарию с конвейера в июне сойдет до 10 тысяч упрощенных Granta, по пессимистичному — 3,5 тысячи. Это будет зависеть от поставок комплектующих.

По предварительным данным, автомобиль поступит к дилерам в двух комплектациях. У самого простого седана будут отсутствовать ABS, подушки безопасности и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Granta получит старое рулевое колесо от Lada Kalina. Более дорогую версию машины оборудуют электростеклоподъемниками и усилителем руля. Обе комплектации получат 1,6-литровый мотор под индексом 11182.

Следующими упрощенными моделями Lada станут Vesta и Niva. Чем эти автомобили будут отличаться от стандартных модификацией, пока неизвестно.