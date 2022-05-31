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Российская армия получит новые боевые разведывательные машины

Источник:
Sibnet.ru
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Модернизированная боевая разведывательная машина БРМ-1К с 30-миллиметровой пушкой 2А7
Модернизированная боевая разведывательная машина БРМ-1К с 30-миллиметровой пушкой 2А72
Фото: © «Уралвагонзавод»

«Уралвагонзавод» отправил в части российской армии партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К, говорится в телеграм-канале «Уралвагонзавода».

«Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения», — сказано в сообщении.

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Машины были произведены на Рубцовском филиала Уралвагонзавода в Алтайском крае. Эффективность БРМ-1К при ведении тактической разведки в современных операциях значительно возросла. Так, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП, уточнило предприятие.

БРМ-1К — предназначенная для разведки на поле боя. Разработана в КБ Челябинского тракторного завода на базе боевой машины пехоты БМП-1. Принята на вооружение в 1972 году.

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