Российская армия получит новые боевые разведывательные машины

«Уралвагонзавод» отправил в части российской армии партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К, говорится в телеграм-канале «Уралвагонзавода».

«Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения», — сказано в сообщении.

Машины были произведены на Рубцовском филиала Уралвагонзавода в Алтайском крае. Эффективность БРМ-1К при ведении тактической разведки в современных операциях значительно возросла. Так, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП, уточнило предприятие.

БРМ-1К — предназначенная для разведки на поле боя. Разработана в КБ Челябинского тракторного завода на базе боевой машины пехоты БМП-1. Принята на вооружение в 1972 году.