НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Импланты для груди с флагом России вызвали ажиотаж в Сети

Источник:
Sibnet.ru
237 1

Российский пластический хирург Евгений Добрейкин объявил о создании экспериментальных имплантов «Росгрудь» с изображением триколора и камуфляжа для патриотичных девушек.

«Есть символы, которые важны для каждого россиянина, они — наш повод для гордости. Мы разработали линейку экспериментальных имплантов для тех, кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной», — написал Добрейкин в своем телеграм-канале.

Кроме внешнего вида, «Росгрудь» ничем не отличается от обычных грудных имплантов, говорит хирург. После операции никто не поймет, каким был этот имплант, он не «просвечивает». У хирурга уже есть около трех десятков, желающих поставить импланты стоимостью около 40 тысяч рублей.

Импортозамещающая грудь вызвала настоящий ажиотаж в интернете, о разработке написали многие СМИ, в том числе и украинские, а также паблики и телеграм-каналы.

Еще по теме
Только пятая часть взрослых россиян оказалась курящей
Врачи спасли омичку с гигантской аневризмой
Врач объяснила отличия эмоционального и физического голода
Профессор дал совет по избавлению от «пивного живота»
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
RuStore и NashStore: в чем отличия?
Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
71
Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру
65
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
47
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
44
Путин отменил возрастной предел для контрактников
36
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским