Импланты для груди с флагом России вызвали ажиотаж в Сети

Российский пластический хирург Евгений Добрейкин объявил о создании экспериментальных имплантов «Росгрудь» с изображением триколора и камуфляжа для патриотичных девушек.

«Есть символы, которые важны для каждого россиянина, они — наш повод для гордости. Мы разработали линейку экспериментальных имплантов для тех, кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной», — написал Добрейкин в своем телеграм-канале.

Кроме внешнего вида, «Росгрудь» ничем не отличается от обычных грудных имплантов, говорит хирург. После операции никто не поймет, каким был этот имплант, он не «просвечивает». У хирурга уже есть около трех десятков, желающих поставить импланты стоимостью около 40 тысяч рублей.

Импортозамещающая грудь вызвала настоящий ажиотаж в интернете, о разработке написали многие СМИ, в том числе и украинские, а также паблики и телеграм-каналы.