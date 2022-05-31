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Гудзонские волчата родились в новосибирском зоопарке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Четыре гудзонских волчонка родились Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, это три девочки и один мальчик, сообщает пресс-служба зоопарка.

Недавно ветеринары впервые взяли малышей для осмотра и медицинских процедур. На видео волчатам 24 дня. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве.

Гудзонский волк – это малочисленный подвид серого волка. Обитают они неподалеку от Гудзонова залива.

Летом этот хищник имеет светлый окрас, а зимой становится полностью белым. Ведет кочевой образ жизни и перемещается вслед за оленями, своим основным источником пищи.

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