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Завод «Автотор» позвал рабочих на сбор клубники и яблок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Калининградский автомобильный завод «Автотор», находящийся в вынужденном простое из-за отсутствия комплектующих, предложил работникам временно заняться сбором урожая ягод и яблок.

«Автотор» с марта не производит автомобили BMW, с конца апреля — Hyundai и Kia. 23 мая предприятие не вышло из корпоративного отпуска. Письмо автозавода с предложением сотрудникам альтернативной работы опубликовал телеграм-канал «Русский автомобиль».

Рабочие могут в июне отправиться на сбор клубники, в июле — голубики, в августе — яблок. За день можно заработать от 1,2 до 2,5 тысячи рублей. Собирать клубнику и голубику необходимо с 4.00 до 12.00.

Мероприятия организуют в совхозе, в 100 километрах от Калининграда, куда работникам придется добираться самостоятельно. Вместо сбора ягод и фруктов можно пойти разнорабочим на стройку жилого комплекса, который с 2021 года «Автотор» возводит для своих руководителей среднего и высшего звена.

Ранее «Автотор» выделил сотрудникам участки для огородов в связи с «непростым экономическим положением» в стране.

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nicollaich

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Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

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