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Оголившийся Крис Хемсворт повысил популярность «Тора 4»

Источник:
Sibnet.ru
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Сцена обнажения Тора (Криса Хемсворта) стала самой популярной в трейлере фильма «Тор 4: Любовь и Гром». Пользователи Сети просматривали этот эпизод чаще других.

Финальный трейлер четвертой части «Тора» вышел 24 мая. Его посмотрели больше 10 миллионов зрителей, но сцена с оголением Тора оказалась самой востребованной, сообщает издание Comic Book.

В трейлере популярная сцена начинается в начале второй минуты. Тор предстает перед Зевсом, а тот решает «снять с него маскировку». По щелчку Тор оказывается полностью обнажен и в идеальной форме.

Последний раз герой Криса Хемсворта на экране выглядел отвратительно. У Тора был кризис, и он злоупотреблял алкоголем, отрастив пивной живот.

Для роли в четвертом фильме, актеру пришлось усердно заниматься, чтобы Тор показался зрителям во всей красе. Хемсворт с командой даже запустили виртуальную фитнес-программу Center Power program, где поклонники могли познакомиться с тренировками.

Мировая премьера фильма «Тор 4: Любовь и Гром» запланирована на 6 июля.

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