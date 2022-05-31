Искусственный интеллект принес экономике России 300 млрд рублей

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году принесли российской экономике более 300 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Наиболее заметный прирост отмечается в финансовом секторе — 69 миллиардов рублей и в секторе информационно-коммуникационные технологий — 55 миллиардов рублей», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

В 2021 году шесть крупных российских научных и образовательных центров получили господдержку в размере более 901 миллиона рублей на исследования в области ИИ. До 2024 года они получат еще порядка 8 миллиардов рублей.

«Радует, что несмотря на короткий срок, всего полгода с момента отбора центров, они уже могут предъявить конкретные результаты, которые можно использовать на предприятиях», — сказал вице-премьер.