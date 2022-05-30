Россия возобновит выпуск легендарного советского холодильника

Промышленная площадка завода НПО «Орск» в Оренбургской области после многолетнего простоя возобновит серийное производство холодильников под советским брендом «Орск».

Завод до конца 2022 года рассчитывает выйти на показатель в 10 тысяч холодильников в месяц, а за два года нарастит объем до 200 тысяч в год, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

«В советские годы это был вариант надежного и экономного прибора. По 30-40 лет они стоят и до сих пор работают, и исправно служат», — отмечается в сообщении.

Холодильники будут собирать преимущественно из отечественных комплектующих, однако двигатели и автоматику заказали в Китае. Оборудование для предприятия купили в Италии.

Представительства предприятия откроют в Орске, Оренбурге и Москве. Планируется, что холодильник «Орск» будет стоить в пределах 20-25 тысяч рублей.