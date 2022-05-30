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МРОТ и пенсии внепланово повысили

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Социальные выплаты и пенсии пересчитают с 1 июня, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идет об индексации с 1 июня на 10% МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров», — сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Мишустин уточнил, что теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.

Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами. Они проиндексируют автоматически, гражданам подавать заявления не нужно.

Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета. На эти цели из бюджета до конца года выделят более 500 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.