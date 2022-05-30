МРОТ и пенсии внепланово повысили

Социальные выплаты и пенсии пересчитают с 1 июня, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идет об индексации с 1 июня на 10% МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров», — сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Мишустин уточнил, что теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.

Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами. Они проиндексируют автоматически, гражданам подавать заявления не нужно.

Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета. На эти цели из бюджета до конца года выделят более 500 миллиардов рублей.