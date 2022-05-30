Зрителей удивят интерпретацией «Дюны» во второй части фильма

Актер из фильма «Дюна» Джош Бролин сообщил фанатам, что
вторая часть удивит зрителей. Даже те, кто читал роман Фрэнка Герберта,
по-новому смогут взглянуть на сюжет.
«Я прочитал новый черновой вариант сценария и думаю, что они
проделали потрясающую работу, собрав все воедино таким образом, чтобы
по-настоящему удивить зрителей. Очевидно, для них не будут сюрпризом события,
потому что они прочитали книгу, но они будут удивлены тем, как они представлены»,
— сказал Джош Бролин изданию Comic Book.
Актер отметил, что фильм будет наполнен смыслом и зрелищностью. Он с нетерпением ждет начала съемок второй части «Дюны», которые стартуют во второй половине лета или осенью.
Бролин в «Дюне» исполнил роль оружейного мастера Дома
Атрейдесов Гурни Халлека, одного из наставников Пола (Тимоти Шаламе).