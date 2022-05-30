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Зрителей удивят интерпретацией «Дюны» во второй части фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Актер из фильма «Дюна» Джош Бролин сообщил фанатам, что вторая часть удивит зрителей. Даже те, кто читал роман Фрэнка Герберта, по-новому смогут взглянуть на сюжет.

«Я прочитал новый черновой вариант сценария и думаю, что они проделали потрясающую работу, собрав все воедино таким образом, чтобы по-настоящему удивить зрителей. Очевидно, для них не будут сюрпризом события, потому что они прочитали книгу, но они будут удивлены тем, как они представлены», — сказал Джош Бролин изданию Comic Book.

Актер отметил, что фильм будет наполнен смыслом и зрелищностью. Он с нетерпением ждет начала съемок второй части «Дюны», которые стартуют во второй половине лета или осенью.

Бролин в «Дюне» исполнил роль оружейного мастера Дома Атрейдесов Гурни Халлека, одного из наставников Пола (Тимоти Шаламе).

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Топ комментариев

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...

Nik3316

ну хотя бы чтоб Украина опять не завыла о голодоморе...

Asd10

Не знал, что и японцы из них.)

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные