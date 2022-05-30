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Индийский фильм победил на Забайкальском кинофестивале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Забайкальский кинофестиваль

Жюри конкурса Забайкальского международного кинофестиваля признало лучшим фильмом трагикомедию «Странствия пепла» из Индии, сообщается на сайте фестиваля.

Фильм рассказывает о семье, выезжающей из родного города на микроавтобусе, чтобы исполнить последнее желание старшего брата — развеять его прах в трех разных местах. На кинофестивале картина получила награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Мангеш Джоши) и «Лучший актер» (Мохан Агаше).

«Это очень трудный жанр трагикомедия, когда не знаешь, где плакать, где смеяться. И когда смотришь этот фильм, понимаешь, что нужно снимать фильмы, которые действительно говорят о сложности жизни», — сказал председатель жюри, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

Лучшим фильмом молодежных конкурса «Новый взгляд» стал «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова.

Забайкальский международный кинофестиваль проходил в Чите с 26 мая, церемонию закрытия провели режиссер Егор Михалков-Кончаловский и актриса Олеся Судзиловская.

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Культгид #Кинематограф #Забайкалье
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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...