Индийский фильм победил на Забайкальском кинофестивале

Жюри конкурса Забайкальского международного кинофестиваля признало лучшим фильмом трагикомедию «Странствия пепла» из Индии, сообщается на сайте фестиваля.

Фильм рассказывает о семье, выезжающей из родного города на микроавтобусе, чтобы исполнить последнее желание старшего брата — развеять его прах в трех разных местах. На кинофестивале картина получила награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Мангеш Джоши) и «Лучший актер» (Мохан Агаше).

«Это очень трудный жанр трагикомедия, когда не знаешь, где плакать, где смеяться. И когда смотришь этот фильм, понимаешь, что нужно снимать фильмы, которые действительно говорят о сложности жизни», — сказал председатель жюри, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

Лучшим фильмом молодежных конкурса «Новый взгляд» стал «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова.

Забайкальский международный кинофестиваль проходил в Чите с 26 мая, церемонию закрытия провели режиссер Егор Михалков-Кончаловский и актриса Олеся Судзиловская.