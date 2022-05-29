Штрафы ввели за принуждение к передаче персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за принуждение потребителя к предоставлению персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Санкции вводятся за отказ продавца заключать договор с потребителем в связи с его нежеланием предоставить персональные данные. Это касается и любых других действий по договору. Исключения составляют случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным.
Штраф для нарушителей составит:
— для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
— для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении инициативы напомнил, что в апреле был принят базовый закон, благодаря которому был установлен запрет принуждать потребителей к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует. Теперь вводятся и санкции.
ponhik78То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...
ponhik78А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?
UynachalnicaНапрасными надеждами себя тешат.
AlhazredНу есть такое. Я тут с 2009-го. Но все же не думаю, что это одно лицо. Максик был ваще оголтелый и довольно...