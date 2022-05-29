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Штрафы ввели за принуждение к передаче персональных данных

Источник:
«Российская газета»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за принуждение потребителя к предоставлению персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Санкции вводятся за отказ продавца заключать договор с потребителем в связи с его нежеланием предоставить персональные данные. Это касается и любых других действий по договору. Исключения составляют случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным.

Штраф для нарушителей составит:

— для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

— для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении инициативы напомнил, что в апреле был принят базовый закон, благодаря которому был установлен запрет принуждать потребителей к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует. Теперь вводятся и санкции.

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