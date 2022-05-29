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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров заявил о взятии Северодонецка российскими силами

Источник:
Sibnet.ru
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Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят под российскими силами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, освобождать город планировали за неделю. «Но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа, — отметил Кадыров.

Бойцам удалось достичь поставленных целей под руководством помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинова при взаимодействии с силами Минобороны РФ и Народной милиции ЛНР, отметил глава Чечни

Ранее Кадыров сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию. Украинские силы превратили ее в важнейший пункт обороны Донбасса.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

ponhik78

То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

Alhazred

Ну есть такое. Я тут с 2009-го. Но все же не думаю, что это одно лицо. Максик был ваще оголтелый и довольно...