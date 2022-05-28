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Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин пообщался с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. По словам Путина, трудности с поставками возникли в результате санкций против России.

«Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении Кремля.

Путин также заявил, что Россия готова помочь найти варианты беспрепятственно вывезти украинское зерно из черноморских портов. В настоящее время там скопилось порядка 4,5 миллиона тонн зерна, предназначенного на экспорт.

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Политика #Мир #Россия
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