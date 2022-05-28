Минобороны показало испытания «неотвратимого оружия»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море, сообщает Минобороны России.

«Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тысячи километров. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мишень для поражения ракетой находилась в акватории Белого моря. Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения, уточнили военное ведомство.

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства, она способна может развивать скорость порядка 10 тысяч километров в час, что делает ее перехват практически невозможным.

Первый залповый пуск «Циркона» состоялся 24 декабря 2021 года. Перспективное гиперзвуковое оружие должно быть принято на вооружение до конца текущего года.