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США предостерегли Украину от обстрелов территории России

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

США предупредили Украину, что удары по российской территории, особенно западным оружием, несут риски эскалации, сообщили американским СМИ источники в Белом доме.

Некоторое время назад между представителями Киева и Вашингтона произошли закрытые переговоры, приводит ТАСС материал Reuters. «У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им (Украине) руки в использовании того, что мы им даем», — рассказал источник.

Другой источник отметил, что у США и Украины есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение.

По данным Пентагона, с 24 февраля сумма поставок вооружений США на Украину составила 3,9 миллиарда долларов.

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Оборона #Оружие #Военная политика
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