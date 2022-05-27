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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лавров предостерег от поставок Киеву дальнобойного оружия

Источник:
ТАСС
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Фото: Jamal Wilson

Поставки Украине вооружений, способных наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, Москва уже предостерегла Запад «самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

«Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», — отметил Лавров.

Тема: Военная операция на Украине
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