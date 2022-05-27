Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит

Солист группы «Иванушки International» признался, что продюсер Игорь Матвиенко не может сделать хит.

Рыжий из «Иванушек» рассуждал о сольной карьере в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Он уверен, что для сольного проекта нужен хит, который никто не может написать.

«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, "Тополиный пух" или "Тучи". А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор», — сказал Григорьев-Апполонов.

Группа «Иванушки International» прославилась в конце 90-х. Популярность музыкантов была на пике еще в нулевых. Современные слушатели помнят группы именно по песням, выпущенных в то время.