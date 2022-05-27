НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит

Источник:
Sibnet.ru
2189 0
Фото: Антон Носик / CC BY 3.0

Солист группы «Иванушки International» признался, что продюсер Игорь Матвиенко не может сделать хит.

Рыжий из «Иванушек» рассуждал о сольной карьере в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Он уверен, что для сольного проекта нужен хит, который никто не может написать.

«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, "Тополиный пух" или "Тучи". А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор», — сказал Григорьев-Апполонов.

Группа «Иванушки International» прославилась в конце 90-х. Популярность музыкантов была на пике еще в нулевых. Современные слушатели помнят группы именно по песням, выпущенных в то время.

Еще по теме
Улан‑Удэ потратит 1 млн рублей на концерт Хабиба в день города
Наргиз задержали в Домодедово и отправили в Узбекистан
Украинские и российские артисты попали в «позорный список»
Электрогитару Курта Кобейна оценили в 4,5 млн долларов
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
90
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
43
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
28
Лавров уличил западных лидеров в незнании России
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада