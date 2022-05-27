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Гематоген стал главной уликой в американском сериале «Новичок»

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские Лос-Анджелеса в четвертом сезоне сериала «Новичок» охотились на русского шпиона, который планировал взорвать дороги в городе, одной из улик стала любимая сладость преступника — гематоген.

В 20 серии четвертого сезона сериала «Новичок» («Новобранец») полицейские вместе с ФБР расследуют дело террориста. Взорвать дороги в Лос-Анджелесе планирует некий русский, связанный с ЦРУ.

Продавший преступнику детонаторы парень вспоминает, что тот любил странные конфеты. «Упаковка русская, со странным рисунком, и пахло невкусно», — сказал он и нарисовал на бумаге изображение.

Фото: © кадр из сериала

На бумаге надпись «Крвфета. Шоколд». Стажер ФБР просит своего отца, который играет с «красными» в шахматы, узнать конфету. «Гематоген. Это не лакомство — это советская конфета из советской крови», — отвечает мужчина и подсказывает магазин, где их продают.

Это помогает полицейским найти Илью Сокурову (актер Юрий Сардаров), который признается, что его завербовала ЦРУ, но затем в России его арестовали и обвинили в шпионаже. При этом руководитель операции в США уничтожил семью Сокурова. И он решил устроить взрывы для того, чтобы обличить преступления агента ЦРУ.

«Новичок» — американский детективный телесериал, созданный Алекси Хоули для телеканала ABC. Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает о Джоне Нолане (Нейтан Филлион), который решает в 40 лет стать полицейским.

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