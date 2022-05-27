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Силуанов пообещал, что дефолт не отразиться на жизни россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за отказа США проводить платежи никак не отразится на жизни россиян, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Таким образом, Запад искусственно провоцирует технический дефолт.

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Силуанова спросили: как он отразится на россиянах. «Никак не отразится, ничего не изменится», — пообещал министр финансов России.

«Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать», — добавил Силуанов.

Минфин России продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях, отметили в ведомстве.

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Экономика #Деньги
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