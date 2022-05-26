Хлеб с пчелиной пыльцой изобрели на Алтае

Студент Алтайского государственного технического университета Никита Закружнов в рамках выпускной квалификационной работы разработал рецептуру хлеба с биоактивированным сырьем, сообщила администрация края.

«Хлеб и хлебобулочные изделия – традиционные и любимые продукты для каждой семьи. В нашей стране хлеба едят много, так как он является недорогим и доступным источником углеводов, белков, минеральных веществ, пищевых волокон и витаминов, дает энергию», – говорит студент.

Но хлебобулочные продукты не могут обеспечить человека всеми необходимыми полезными веществами, поэтому Никита Закружнов решил обогатить хлеб.

Один из способов корректировки химического состава хлеба – добавление в рецептуру новых ингредиентов с обогащенным витаминами составом. Никита выбрал апипродукты – продукты жизнедеятельности пчелы, к ним относят пчелиный мед, прополис, цветочную пыльцу, пчелиный яд, маточное и трутневое молочко, пчелиный воск, экстракт пчелиной огневки.

«Это натуральные, высококачественные, питательные, концентрированные, а главное, биологически активные продукты питания. Поэтому можно сказать, что они очень полезны и для пчел, и для людей. Например, пыльца цветочная содержит белковые вещества, в том числе все незаменимые аминокислоты, сахар (фруктозу и глюкозу), жиры и жироподобные вещества, зольные элементы, воду, ферменты, витамины, нуклеотиды и другие вещества», – рассказал студент.

Применение пыльцы способствует улучшению качества и потребительских свойств хлеба, а также увеличивает содержание полезных веществ. Продукты пчеловодства можно использовать для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий.