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Путин пообещал богатым россиянам сохранение «лакшери»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Богатые россияне сохранят возможность покупать товары класса люкс, заявил президент Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на "шестисотых" Mercedes, и будут ездить, уверяю вас», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что из-за введенных санкций Россия становится сильнее. В частности, она уже сделала все самое необходимое в замещении импорта по ключевым направлениям, эта работа будет продолжена.

По мнению президента, после ухода некоторых зарубежных компаний из России их ниша будет занята. Вместе с тем он подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей. Россия не собирается заниматься только им, а собирается развиваться в целом.

Первый Евразийский экономический форум с представителями 15 государств проходит в Киргизии. Путин принимает в нем участие по видеосвязи.

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Политика #Россия
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VALGOR

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