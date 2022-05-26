Наличие туалета на АЗС связали с качеством топлива

Качество топлива на АЗС определяется по внешнему виду заправки, например, по наличию туалета, такое мнение высказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Качество топлива легко определить по внешнему виду заправки. Должно быть понятно, что люди потратили на оформление комплекса большие деньги и не собираются "смыться" отсюда. АЗС должна быть чистой, оснащенной современным раздаточным комплексом топлива. У заправки должны быть услуги, кафе, небольшой магазин или хотя бы чистый туалет», — сказал Моржаретто изданию iReactor.

Автоэксперт полагает, что метод определения топлива при помощи «чистого листа» и разводов на нем — «байки народных умельцев». В реальности без дорогостоящего оборудования невозможно с точностью до 100% определить качество горючего.

«Есть индикаторы специальные и недорогие. Раньше они продавались на самих комплексах, но сейчас все реже их встречаю. Они не являются особо точными. Я выбираю сетевые заправки крупных компаний. У них вероятность нарваться на контрафакт значительно ниже. Если есть подозрения, что АЗС левая, то лучше не заправлять там автомобиль», — добавил Моржаретто.

Автоэксперт посоветовал водителям, у которых в баке почти не осталось ГСМ, заливать в безвыходных ситуациях на непроверенных заправках не больше 3-5 литров бензина. Этого горючего хватит, чтобы доехать до проверенной АЗС.