НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Наличие туалета на АЗС связали с качеством топлива

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © Sibnet.ru

Качество топлива на АЗС определяется по внешнему виду заправки, например, по наличию туалета, такое мнение высказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Качество топлива легко определить по внешнему виду заправки. Должно быть понятно, что люди потратили на оформление комплекса большие деньги и не собираются "смыться" отсюда. АЗС должна быть чистой, оснащенной современным раздаточным комплексом топлива. У заправки должны быть услуги, кафе, небольшой магазин или хотя бы чистый туалет», — сказал Моржаретто изданию iReactor.

Автоэксперт полагает, что метод определения топлива при помощи «чистого листа» и разводов на нем — «байки народных умельцев». В реальности без дорогостоящего оборудования невозможно с точностью до 100% определить качество горючего.

«Есть индикаторы специальные и недорогие. Раньше они продавались на самих комплексах, но сейчас все реже их встречаю. Они не являются особо точными. Я выбираю сетевые заправки крупных компаний. У них вероятность нарваться на контрафакт значительно ниже. Если есть подозрения, что АЗС левая, то лучше не заправлять там автомобиль», — добавил Моржаретто.

Автоэксперт посоветовал водителям, у которых в баке почти не осталось ГСМ, заливать в безвыходных ситуациях на непроверенных заправках не больше 3-5 литров бензина. Этого горючего хватит, чтобы доехать до проверенной АЗС.


Еще по теме
Часть Чуйского тракта расширили на Алтае
Новый сбор с авиапассажиров придумали в России
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
S7 запустит рейсы из Новосибирска в Барнаул
смотреть все
Авто #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Экономист оценил шансы на укрепление доллара до 100 рублей
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))