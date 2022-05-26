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Часть Чуйского тракта расширили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Десятикилометровый участок Чуйского тракта на границе Первомайского и Тальменского районов в Алтайском крае расширили до четырех полос к 100-летию федеральной автодороги, сообщило правительство региона.

«Движение стало безопаснее, построены разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озёрки для комфортного выезда жителей близлежащих населенных пунктов», – сказано в сообщении.

В районе села Озёрки построен подземный пешеходный переход, обустроена стоянка для большегрузного транспорта. На 14-километровом участке смонтировали новые линии электроосвещения.

Ещё один участок будет открыт в четверг, 26 мая, недалеко от села Баюновские Ключи Первомайского района.

В открытии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков.

26 мая исполняется 100 лет со дня придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения. Сегодня к этой дате по тракту стартует автопробег, который пройдет по территории трех субъектов, через которые проходит одна из красивейших дорог мира. Предполагается, что его участники к вечеру прибудут в Горно-Алтайск. В сторону границы с Монголией они отправятся в субботу, 28 мая.

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Экономика #Алтайский край #Республика Алтай #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

corrector

В лучших традициях русского капитализма ЦЕНА будет такая же как раньше на полную версию ? !!!

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))