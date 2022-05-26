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Страны ЕС подчинились требованию России платить рублями за газ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха возможного энергетического кризиса, считают эксперты

ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей. Но пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса, приводит РИА Новости выдержки из статьи

Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.

В конце апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях.

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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

corrector

В лучших традициях русского капитализма ЦЕНА будет такая же как раньше на полную версию ? !!!

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))