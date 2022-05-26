Страны ЕС подчинились требованию России платить рублями за газ

Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха возможного энергетического кризиса, считают эксперты

ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей. Но пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса, приводит РИА Новости выдержки из статьи

Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.

В конце апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях.