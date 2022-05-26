Харатьян и Шпица посмотрят индийское кино на фестивале в Чите

Забайкальский международный кинофестиваль откроется в Чите в четверг, в числе гостей фестиваля известные актеры — Дмитрий Харатьян, Екатерина Шпица, Егор Кончаловский, Евгений Дятлов, сообщается на сайте фестивале.
Торжественная церемония открытия девятого Забайкальского
международного кинофестиваля состоится 26 мая в 19.00 в Забайкальской краевой
филармонии.
По традиционной багуловой дорожке пройдут президент
Забайкальского международного кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр
Михайлов, члены жюри основного конкурса – Сергей Пускепалис, Олеся
Судзиловская, Света Страхинич, Артавазд Егиазарян.
Жюри конкурса молодежных фильмов «Новый взгляд» – Агния
Кузнецова, Евгения Короткевич, Сергей Лагодин, звезды театра и кино – Дмитрий
Харатьян, Анна Ардова, Екатерина Шпица, Ольга Красько, Егор Кончаловский,
Евгений Дятлов, Александр Обласов, Николай Рябуха, Дмитрий Павленко и другие.
В большом конкурсе Забайкальского международного кинофестивалябудут представлены следующие фильмы:
- «Вот и мы», режиссер Нир Бергман (Израиль – Италия, 2020), 16+ - премьера;
- «Выбор», режиссер Санджива Пушпакумара (Шри-Ланка, 2021), 16+ - премьера;
- «Земун», режиссер Эдуард Жолнин (Россия , 2021), 16+;
- «Легенда о матери», режиссер Эрдэнэцэцэг Базаррагчаагиин (Монголия, 2021), 16+ - премьера;
- «Орешник, режиссер Фаисал Соисал (Турция – Иран, 2020), 16+;
- «Потерянная память лессовых земель», режиссер Циньс Сяопэн (Китаи, 2021), 16+ - премьера;
- «Солнце будет завтра», режиссер Роберт Дэф (Россия , 2021), 16+;
- «Странствия пепла», режиссер Мангеш Джоши (Индия, 2021), 16+ - премьера.
Конкурс молодежных фильмов «Новый взгляд» продемонстрирует
читинскому зрителю лучшие мировые примеры подросткового кино:
- «Мьюзик», режиссер Сиа (США, 2021), 16+;
- «Мятный пряник», режиссер Андреи Карасов (Россия, 2022), 12+;
- «Наш отец», режиссер Клаудио Ноче (Италия, 2020), 16+;
- «Нормальный только я», режиссер Антон Богданов (Россия, 2021), 12+;
- «Явление», режиссер Марко Понтекорво (США – Португалия, 2020), 16+.