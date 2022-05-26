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Харатьян и Шпица посмотрят индийское кино на фестивале в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Veprev / CC BY-SA 4.0

Забайкальский международный кинофестиваль откроется в Чите в четверг, в числе гостей фестиваля известные актеры — Дмитрий Харатьян, Екатерина Шпица, Егор Кончаловский, Евгений Дятлов, сообщается на сайте фестивале.

Торжественная церемония открытия девятого Забайкальского международного кинофестиваля состоится 26 мая в 19.00 в Забайкальской краевой филармонии.

По традиционной багуловой дорожке пройдут президент Забайкальского международного кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов, члены жюри основного конкурса – Сергей Пускепалис, Олеся Судзиловская, Света Страхинич, Артавазд Егиазарян.

Жюри конкурса молодежных фильмов «Новый взгляд» – Агния Кузнецова, Евгения Короткевич, Сергей Лагодин, звезды театра и кино – Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Екатерина Шпица, Ольга Красько, Егор Кончаловский, Евгений Дятлов, Александр Обласов, Николай Рябуха, Дмитрий Павленко и другие.

В большом конкурсе Забайкальского международного кинофестивалябудут представлены следующие фильмы:

  • «Вот и мы», режиссер Нир Бергман (Израиль – Италия, 2020), 16+ - премьера;
  • «Выбор», режиссер Санджива Пушпакумара (Шри-Ланка, 2021), 16+ - премьера;
  • «Земун», режиссер Эдуард Жолнин (Россия , 2021), 16+;
  • «Легенда о матери», режиссер Эрдэнэцэцэг Базаррагчаагиин (Монголия, 2021), 16+ - премьера;
  • «Орешник, режиссер Фаисал Соисал (Турция – Иран, 2020), 16+;
  • «Потерянная память лессовых земель», режиссер Циньс Сяопэн (Китаи, 2021), 16+ - премьера;
  • «Солнце будет завтра», режиссер Роберт Дэф (Россия , 2021), 16+;
  • «Странствия пепла», режиссер Мангеш Джоши (Индия, 2021), 16+ - премьера.

Конкурс молодежных фильмов «Новый взгляд» продемонстрирует читинскому зрителю лучшие мировые примеры подросткового кино:

  • «Мьюзик», режиссер Сиа (США, 2021), 16+;
  • «Мятный пряник», режиссер Андреи Карасов (Россия, 2022), 12+;
  • «Наш отец», режиссер Клаудио Ноче (Италия, 2020), 16+;
  • «Нормальный только я», режиссер Антон Богданов (Россия, 2021), 12+;
  • «Явление», режиссер Марко Понтекорво (США – Португалия, 2020), 16+.

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