Россияне стали чаще использовать банковские карты и наличные для оплаты покупок после отключения Apple Pay и Google Pay, следует из результатов исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Среди использовавших Apple Pay на оплату наличными перешли 40%, среди владельцев устройств с сервисом Google Pay — 35%. Также 31% владельцев смартфонов на Android сообщили, что установили приложение Mir Pay, а 7% опрошенных заявили об использовании сервиса Samsung Pay, приводят «Известия» результаты исследования.

По данным Аналитического центра, после отключения сервисов Apple Pay и Google Pay перешли на оплату покупок банковской картой 96% пользователей смартфонов на iOS и 63% владельцев устройств на платформе Android.

В январе 2022 года доля платежей наличными в общем обороте розницы составляла 39%, тогда как в начале апреля этот показатель вырос до 42%.

После начала специальной военной операции России на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, стали недоступны из-за санкционных ограничений.