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Роспотребнадзор посчитал «штрафы» Wildberries необоснованными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс не может брать «штрафы», установленные в виде тарифа за возврат любого товара, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи стали активно жаловаться на «штрафы» в размере 100 рублей за отказ от заказанного товара в сообществе Wildberries в соцсети «ВКонтакте». Представитель маркетплейса сообщил Sibnet.ru, что возвратный тариф не используется массово и затрагивает порядка 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.

Роспотребнадзор указывает, что законом о защите прав потребителей определен порядок отказа потребителя от товара надлежащего качества. В частности, предусмотрено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору.

При этом все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец, а если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков, отмечает управление.

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