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Фильм «Главная роль» с Бандерасом покажут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом появился в Сети. В отечественный прокат картина выйдет 30 июня.

В центре сюжета тщеславный миллиардер, который задался целью вписать свое имя в историю. Для этого он берется за создание идеального фильма.

В съемочную команду миллиардера входят лучшие из лучших представителей киноискусства, но смогут ли они сработаться и снять шедевр.

Мировая премьера картины состоялась еще в сентябре 2021 года. «Главная роль» была представлена в номинациях Венецианского фестиваля.

В России прокатом испанского фильма занимается компания «Про:взгляд». Она же показывала в России фильмы «Поезд в Пусан 2», «Аффект», «Королевская игра», «Сквозь снег» и другие.


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