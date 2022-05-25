Фильм «Главная роль» с Бандерасом покажут в России

Трейлер фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио
Бандерасом появился в Сети. В отечественный прокат картина выйдет 30 июня.
В центре сюжета тщеславный миллиардер, который задался целью
вписать свое имя в историю. Для этого он берется за создание
идеального фильма.
В съемочную команду миллиардера входят лучшие из лучших
представителей киноискусства, но смогут ли они сработаться и снять шедевр.
Мировая премьера картины состоялась еще в сентябре 2021
года. «Главная роль» была представлена в номинациях Венецианского фестиваля.
В России прокатом испанского фильма занимается компания «Про:взгляд».
Она же показывала в России фильмы «Поезд в Пусан 2», «Аффект», «Королевская
игра», «Сквозь снег» и другие.
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