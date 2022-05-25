Скульптуру Петра I откроют в Омске

Власти в пятницу откроют скульптуру императору Петру I на центральной площади Омской крепости, в честь установки скульптуры, на слиянии Оми и Иртыша прозвучит выстрел из пушки, сообщает мэрия города.

Событие приурочено к 350-летию со дня рождения Первого российского императора, а также к 200-летию образования Омского региона.

Скульптура первого русского императора создана на благотворительные средства. Автором скульптуры стал член Союза художников России, московский скульптор Сергей Полегаев.

Конструкция высотой 3,4 метра выполнена из бронзы и гранита. Петр Великий представлен глядящим в подзорную трубу на реку Иртыш.

Важным событием стали военно-исследовательские экспедиции к месту слияния Иртыша и Оми. Идею организации походов на поиски месторождений золота подал Петру I первый сибирский губернатор Матвей Гагарин.

По указу Петра I от 22 мая 1714 года подполковнику Ивану Дмитриевичу Бухгольцу надлежало в Тобольске снарядить военную экспедицию и отправиться вверх по Иртышу с целью поисков россыпного золота.

В начале мая 1716 года отряд прибыл к устью Оми. Здесь был устроен укрепленный военный лагерь. Гагарин отправил подкрепление в 1,3 тысячи человек и дал разрешение на строительство укреплений. Так началось строительство первой Омской крепости.