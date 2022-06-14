Как обычному человеку попасть на телевидение

Появление в телевизоре до сих пор остается одним из самых быстрых способов стать известным. Чтобы появиться на экранах без профессионального опыта, можно пройти кастинг на любое актуальное шоу и стать звездой.
Федеральные телеканалы предлагают разнообразие проектов, где могут попробовать себя люди, не обладающие особенными талантами.
Какие кастинги проходят?
На момент публикации запущен кастинг в новое шоу о любви на
ТНТ. Подробности проекта пока не раскрываются. Чтобы стать претендентом на
участие нужно заполнить анкету на сайте канала. Серьезных требований к
участникам нет.
Кроме того, что придется указать личные данные, рассказать о
своих увлечениях и семейном положении, потребуется записать видео. Это обычный
пункт в кастингах. Телевизионщикам нужно понимать, как герой будет смотреться в
кадре.
Канал «Пятница!» предлагает легкий путь всем желающим
попасть на телевидение. У них запущена кастинг-база. Заполнив анкету, люди
попадут в продюсерскую базу канала. Как только каналу потребуются новые лица
для проектов, на анкеты обратят внимание в первую очередь.
Есть и специализированные шоу, где можно проявить свои
профессиональные умения. Например, отбор на бьюти-шоу «Мейкаперы» на Пятнице.
Там в анкете придется указать, какие навыки в макияже имеет потенциальный
участник программы.
Требования к участникам
Продюсеры программ дали потенциальным участникам советы, на
что обращать внимание при заполнении анкет и что происходит после одобрения
заявки.
При заполнении заявки стоит обратить внимание на формат шоу.
Например, в шоу преображений важна история или проблема героя, в проектах про
любовь у героев не должно быть штампа в паспорте, а шоу талантов ка кастинг
пригласят всех, кто заполнил заявку. Внешность в кастингах играет
второстепенную роль.
Кем будут работать артисты, если уйдут из шоу-бизнеса
«Кастинг в программы — не конкурсы красоты. Для любого шоу
важна личность человека, талант, уникальность, умение проявить себя. Не
пытайтесь копировать звезд ТНТ, важна ваша самобытность. Плюсом станет
отсутствие страха камеры, но если он и есть, то коллеги помогут вам с ним
справиться», — рассказали Sibnet.ru в пресс-службе ТНТ.
После заполнения анкеты в течение двух-трех недель с
претендентом связывается кастинг-служба. Менеджеры назначат время и назовут
адрес проведения кастинга. После его прохождения участникам нужно будет ожидать
решения в течение еще пары недель, пока продюсеры не примут окончательного решения
и не подберут всех героев.