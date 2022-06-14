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Как обычному человеку попасть на телевидение

Источник:
Sibnet.ru
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кастинг на шоу
Фото: © Sibnet.ru
Появление в телевизоре до сих пор остается одним из самых быстрых способов стать известным. Чтобы появиться на экранах без профессионального опыта, можно пройти кастинг на любое актуальное шоу и стать звездой.

Федеральные телеканалы предлагают разнообразие проектов, где могут попробовать себя люди, не обладающие особенными талантами.

Какие кастинги проходят?

На момент публикации запущен кастинг в новое шоу о любви на ТНТ. Подробности проекта пока не раскрываются. Чтобы стать претендентом на участие нужно заполнить анкету на сайте канала. Серьезных требований к участникам нет.

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Кроме того, что придется указать личные данные, рассказать о своих увлечениях и семейном положении, потребуется записать видео. Это обычный пункт в кастингах. Телевизионщикам нужно понимать, как герой будет смотреться в кадре.

Канал «Пятница!» предлагает легкий путь всем желающим попасть на телевидение. У них запущена кастинг-база. Заполнив анкету, люди попадут в продюсерскую базу канала. Как только каналу потребуются новые лица для проектов, на анкеты обратят внимание в первую очередь.

Есть и специализированные шоу, где можно проявить свои профессиональные умения. Например, отбор на бьюти-шоу «Мейкаперы» на Пятнице. Там в анкете придется указать, какие навыки в макияже имеет потенциальный участник программы.

Требования к участникам

Продюсеры программ дали потенциальным участникам советы, на что обращать внимание при заполнении анкет и что происходит после одобрения заявки.

При заполнении заявки стоит обратить внимание на формат шоу. Например, в шоу преображений важна история или проблема героя, в проектах про любовь у героев не должно быть штампа в паспорте, а шоу талантов ка кастинг пригласят всех, кто заполнил заявку. Внешность в кастингах играет второстепенную роль.

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«Кастинг в программы — не конкурсы красоты. Для любого шоу важна личность человека, талант, уникальность, умение проявить себя. Не пытайтесь копировать звезд ТНТ, важна ваша самобытность. Плюсом станет отсутствие страха камеры, но если он и есть, то коллеги помогут вам с ним справиться», — рассказали Sibnet.ru в пресс-службе ТНТ.

После заполнения анкеты в течение двух-трех недель с претендентом связывается кастинг-служба. Менеджеры назначат время и назовут адрес проведения кастинга. После его прохождения участникам нужно будет ожидать решения в течение еще пары недель, пока продюсеры не примут окончательного решения и не подберут всех героев.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))