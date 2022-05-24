НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кем будут работать артисты, если уйдут из шоу‑бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Фото: © кадр из проекта «Наша Russia»

Артисты российского шоу-бизнеса не всегда были певцами и актерами. Например, Валерий Меладзе на днях решил уйти со сцены и посвятить себя первой профессии, связанной с наукой. Кем могут работать звезды, если шоубиз перестанет приносить доход?

Шоумен Михаил Галустян может с экранов телевизоров отправится в родильный дом. Он по образованию фельдшер-акушер. Правда, по словам Галустяна, роды принимать ему пришлось всего один раз. Компанию ему могла бы составить певица Жасмин, которая по специальности медсестра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКто сыграет Путина в экранизации книги

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков имеет серьезную специальность, он — математик. Звезда комедий Сергей Бурунов по образованию «летчик-инженер», а юморист и телеведущий Сергей Светлаков мог бы пойти работать на железную дорогу.

Есть в музыкальной сфере и самые близкие к народу профессии. Например, Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, работал продавцом-кассиром.

Шутки о смене артистов рода деятельности имеют почву. После длительной пандемии и сейчас во время военной спецоперации, многие музыканты остались без концертов. Доход также приносила реклама в соцсетях, но многие площадки закрыты, а рекламировать западные бренды теперь бессмысленно – их нет на рынке.

Еще по теме
Валерий Меладзе решил уйти из шоу‑бизнеса в науку
Артисты создадут ассоциацию для поддержки «Русского мира»
«Би-2» перенесла концерты из‑за разобщенности людей
Анну Asti назвали располневшим клоном Лободы
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия активизировала поиски пропавшего «золота партии»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Лавров уличил западных лидеров в незнании России
Телефонные мошенники резко активизировались в России
Шойгу предложил РПЦ канонизировать Суворова
Самое обсуждаемое
86
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
29
Россия применила на Украине лазерное оружие
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса