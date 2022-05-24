Кем будут работать артисты, если уйдут из шоу‑бизнеса

Артисты российского шоу-бизнеса не всегда были певцами и актерами. Например, Валерий Меладзе на днях решил уйти со сцены и посвятить себя первой профессии, связанной с наукой. Кем могут работать звезды, если шоубиз перестанет приносить доход?

Шоумен Михаил Галустян может с экранов телевизоров отправится в родильный дом. Он по образованию фельдшер-акушер. Правда, по словам Галустяна, роды принимать ему пришлось всего один раз. Компанию ему могла бы составить певица Жасмин, которая по специальности медсестра.

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Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков имеет серьезную специальность, он — математик. Звезда комедий Сергей Бурунов по образованию «летчик-инженер», а юморист и телеведущий Сергей Светлаков мог бы пойти работать на железную дорогу.

Есть в музыкальной сфере и самые близкие к народу профессии. Например, Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, работал продавцом-кассиром.

Шутки о смене артистов рода деятельности имеют почву. После длительной пандемии и сейчас во время военной спецоперации, многие музыканты остались без концертов. Доход также приносила реклама в соцсетях, но многие площадки закрыты, а рекламировать западные бренды теперь бессмысленно – их нет на рынке.