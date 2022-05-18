«Вся кремлевская рать»: кто сыграет Путина в экранизации книги

Американская компания AR Content Александра Роднянского объявила о съемках сериала по книге «Вся кремлевская рать». Главный сюжет произведения — приход ко власти Владимира Путина. Кастингов на главную роль еще не было. Но, учитывая, что президент России в книге достаточно молод, кто мог бы его сыграть?

Создатели сериала, как пишет издание Variety, обозначили цель — показать своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход Путина к власти и предопределили начало военной спецоперации России на Украине.

Учитывая задачу создания сложного образа, показа тонкостей отношений в элитах, можно предположить, что требования к актеру не ограничатся внешним сходством. А, возможно, наоборот...

Маколей Калкин

Калкину сейчас 41 год, он практически идеально впишется в сюжет нового сериала. У актера есть некоторая схожесть с внешностью президента России и богатый опыт в кино. После франшизы «Один дома» Калкин слегка потерялся, но после вернулся на экраны.

Фото: © социальные сети

Среди последних проектов — «Американская история ужасов: Двойной сеанс». Если Калкина позовут в сериал, то роль Путина буквально воскресит карьеру актера: из маленького Кевина он превратится в солидного президента.

Маттиас Шонартс

44-летний актер из Бельгии за свою карьеры снялся в полсотни фильмов и сериалов. Среди главных работ — «Французская сюита», «Ржавчина и кость», «Черная книга», «Тайная жизнь».

Шонартс в общих чертах похож на Путина. В его исполнении президент получился бы мужественным и довольно сексуальным.

Дмитрий Грачев

Актер из КВН имеет уникальное сходство с Владимиром Путиным, собственно, благодаря этому он и попал на телевидение и в кино.

Фото: © кадр из фильма «Каникулы президента»

Впрочем, замахнуться на Голливуд российскому актеру вряд ли удастся, да и сюжет будущего сериала явно предусматривает не сходство, а глубину человека, который сыграет главную роль.

Леонардо Ди Каприо

Заметно постаревшему и пополневшему со времен «Титаника» Ди Каприо роль Путина тоже по плечу. Это звездная фигура в кино, успех сериалу будет обеспечен. Пусть даже Ди Каприо совсем не похож на молодого Путина.

Вообще, актер бы сам с удовольствием взялся за роль. «Путин был бы очень, очень, очень интересным, я бы с удовольствием сыграл его», — говорил Ди Каприо в интервью немецкому изданию «Welt am Sonntag» восемь лет назад.

Ларс Миккельсен

Если вернуться к отсылке сериала к «Карточному домику», то в голову приходит Ларс Миккельсен, сыгравший там Виктора Петрова, президента РФ.

Фото: © кадр из сериала «Карточный домик»

Датскому актеру сейчас 58 лет, в сюжет книги «Вся кремлевская рать» он не вписывается по возрасту. Но пока неизвестно, как сценаристы будут интерпретировать ход сериала, поэтому шансы у него все-таки есть.