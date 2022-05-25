Восемнадцать детей погибли при стрельбе в школе в Техасе

Два десятка человек, по меньшей мере, в том числе 18 детей и двое взрослых, были застрелены в начальной школе американского города Ювалд (штат Техас), сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

Стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий прибывших на место правоохранителей, приводит ТАСС заявлени е губернатора штата Грега Эбботта.

По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

Преступник был вооружен пистолетом. Кроме того, у него, предположительно, была при себе винтовка. О мотивах преступления пока не известно, отметил губернатор штата.

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в техасской школе.