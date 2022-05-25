НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Восемнадцать детей погибли при стрельбе в школе в Техасе

Источник:
ТАСС
688 7
Фото: © кадр из видео

Два десятка человек, по меньшей мере, в том числе 18 детей и двое взрослых, были застрелены в начальной школе американского города Ювалд (штат Техас), сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

Стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий прибывших на место правоохранителей, приводит ТАСС заявлени е губернатора штата Грега Эбботта.

По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

Преступник был вооружен пистолетом. Кроме того, у него, предположительно, была при себе винтовка. О мотивах преступления пока не известно, отметил губернатор штата.

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в техасской школе.


Еще по теме
Телефонные мошенники резко активизировались в России
Маленький ребенок погиб в аварии на Алтае
Бывший министр образования осужден на Алтае
Неизвестный в Красноярске пытался похитить школьницу
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада