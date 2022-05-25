Глава штаба США заявил о растущем риске мировой войны

Риск войны между великими державами — США и Россией и Китаем —вернулся в современный мир, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Если мы допустим это [достижение Россией целей специальной военной операции на Украине], то набор правил, установленных после 1945 года, вылетит в окно. А если он вылетит в окно, то лучше держитесь, потому что в ближайшие годы будет очень плохо», — цитирует ТАСС Милли.

По его словам, после 20 лет борьбы с повстанцами в Афганистане и Ираке снова появилось не только соперничество великих держав, но и риск войны между ними.

Генерал отметил, что две великие державы — Россия и Китай — имеют большое значение». «Нам нужно, чтобы при этом сохранялись мир и стабильность, а не началась война между великими державами», — отметил Милли.