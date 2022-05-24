США оценили возможности российского «Охотника»

Российская оборонная промышленность успешно решила проблемы малозаметности при создании беспилотника С-70 «Охотник».

Аппарат может получить внутренние отсеки для вооружения, пишет американский портал 19FortyFive. Также «Охотник» оснащен камерами и радарами, он способен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

«Однако трудности могут возникнуть с производством «Охотника» в нужных масштабах и его эффективной интеграции в ВКС России наряду с другими системами следующего поколения», — пишет автор материала.

Беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», в нем использована технология «стелс», которая снижает его радиолокационную заметность. Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1 000 километров в час.

Летные испытания беспилотника запланированы на июль 2022 года. Американские военные отмечают, что самый тяжелый российский дрон после запуска серийного производства будет представлять серьезную проблему для НАТО.