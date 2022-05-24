НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США оценили возможности российского «Охотника»

Источник:
Sibnet.ru
495 0
Фото: © кадр из программы «Военная приемка»

Российская оборонная промышленность успешно решила проблемы малозаметности при создании беспилотника С-70 «Охотник».

Аппарат может получить внутренние отсеки для вооружения, пишет американский портал 19FortyFive. Также «Охотник» оснащен камерами и радарами, он способен стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

«Однако трудности могут возникнуть с производством «Охотника» в нужных масштабах и его эффективной интеграции в ВКС России наряду с другими системами следующего поколения», — пишет автор материала.

Беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», в нем использована технология «стелс», которая снижает его радиолокационную заметность. Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1 000 километров в час.

Летные испытания беспилотника запланированы на июль 2022 года. Американские военные отмечают, что самый тяжелый российский дрон после запуска серийного производства будет представлять серьезную проблему для НАТО.

Еще по теме
Российские «Гиацинты» уничтожили американские гаубицы М‑777
Боррель посетовал на истощение военных запасов ЕС из‑за Украины
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
«Калибры» уничтожили у Одессы партию оружия из США и Европы
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Первый подержанный Aurus выставили на продажу
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Опачки... Приготовился хероически исчезнуть с арены. А что случилось то?

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Times Square

Правильно! К черту подушки безопасности! Да и тормоза придумали трусы)

Dmitriy1983

Она напичканая должна 600 стоить. А такая рублей 300