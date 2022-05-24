Зеленский сообщил о «плане Б» на случай его гибели

Украинские власти предусмотрели разные варианты на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — цитирует РБК Зеленского.

Он напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — сказал он.

Зеленский ранее сообщал, что на него было совершено десять попыток покушения, что, по его мнению, «не так много».