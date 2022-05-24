НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский сообщил о «плане Б» на случай его гибели

Источник:
РБК
716 14
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Украинские власти предусмотрели разные варианты на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — цитирует РБК Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я же не лох»: Путин и Зеленский в цитатах

Он напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — сказал он.

Зеленский ранее сообщал, что на него было совершено десять попыток покушения, что, по его мнению, «не так много».

Тема: Военная операция на Украине
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
Херсонская область перешла на бивалютную систему
Российские «Гиацинты» уничтожили американские гаубицы М‑777
Боррель посетовал на истощение военных запасов ЕС из‑за Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Первый подержанный Aurus выставили на продажу
Обсуждение (14)
Картина дня
Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине
Зеленский сообщил о «плане Б» на случай его гибели
Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве
Экономист объяснил связь курса доллара и цен в магазинах
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
87
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
29
Россия применила на Украине лазерное оружие
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса