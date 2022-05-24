Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты на юге и в центральной части России продлевается с 25 мая до 31 мая 2022 года, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничения затрагивают 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте, отмечается в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть воздушного пространства на юге страны, а также в центральной части для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Это уже 15-е продление временного запрета на полеты в указанных частях России. Отмечается, что все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.