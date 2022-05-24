Спрос россиян на золотые слитки подскочил в десятки раз

Российские банки после отмены НДС на покупку золота зафиксировали рост спроса на слитки в 30-50 раз. Такое вложение средств стало привлекательным для людей, но к нему надо подходить с умом, предупредила аналитик «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Массовый инвестор обратил внимание на золото после недавней отмены 20-процентного НДС. Раньше для заработка на драгметаллах нужно было, чтобы цена продажи была как минимум на 20% выше цены покупки. Теперь этот барьер снят, и спрос на слитки резко вырос.

«Рынок золота движется в долгосрочном растущем тренде, так как валюты имеют свойство обесцениваться. В связи с этим необходимо внимательно выбирать момент покупки», — сказал Лукичева в интервью «Российской газете».

По ее словам, «нужно помнить о процедуре покупки слитков: желательно производить ее в коммерческом банке, сохранять все документы о сделке, не нарушать упаковку слитка и хранить сертификат». Иначе их потом будет сложнее продать.

Существуют тонкости при продаже слитков: их лучше всего продавать в том же банк, в котором они покупались: «чужие» слитки банки обычно выкупают с дисконтом. Нужно помнить, что декларацию о покупке придется подавать в налоговую самостоятельно. Но при владении золотом более трех лет можно оформить налоговый вычет.

Золото продают практически все крупные банки. Можно даже купить его в мини-слитках — от одного грамма. Например, в Сбербанке однограммовый слиток обойдется в 3881 рубль.