Ферма шмелей в Новосибирске соберет средства после аварии

Новосибирская инновационная ферма по выращиванию шмелей после гибели поголовья собирает деньги на краудфандинговой платформе, чтобы расплатиться с долгами.

Шмели в деле опыления растений по многим параметрам превосходят пчел. Разработчики из Новосибирска создали улей с условиями, максимально приближенными к природным, их цель – повысить экологичность овощей, фруктов и ягод с помощью опыления шмелями.

«В конце 2021 года на нашей ферме произошла авария, в результате которой мы потеряли практически все шмелиное поголовье. Когда имеешь дело с экспериментальной технологией такие риски всегда присутствуют», — говорится в описании.

Компания осталась без шмелей и без продаж почти на полгода. В результате бизнесмены влезли в долги и теперь вынуждены искать финансирование, чтобы «БиоИнновации» остались на плаву.

Они собирают на краудфандинговой платформе Planeta.ru 510 тысяч на закрытие долгов по зарплате и еще 240 тысяч на долги по аренде и коммунальным платежам. За месяц они собрали только 30 тысяч рублей. На сборы осталось еще восемь дней.