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Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый тизер-трейлер к седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» появился в Сети. В нем показали экшн-сцены с участием главного героя.

В трейлер попали погони на автомобилях и прыжок героя Тома Круза Итана Ханта на мотоцикле с горного трамплина. Особенность работы Тома Круза над фильмом в том, что он выполняет все трюки самостоятельно.

Во время съемок «Миссии» произошел забавный случай. Круз прыгал из вертолета с парашютом на поле, где паслись коровы. Во время трюка было включено специально устройство издающее ультразвук. Устройство должно было обезопасить актера от дронов, а в итоге ультразвук усыпил всех коров.

Седьмой фильм будет называться «Миссия невыполнима: Расплата за смерть. Часть 1». Мировая премьера назначена на 14 июля 2023 года.

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